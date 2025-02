O HOMEM DISPAROU: PREFEITO NOMEIA MAIS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Veja as nomeações:

Nomear, FABIANO SOUZA DE SENA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Nomear, ALEXANDRE ALVES DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, DULCILENE NASCIMENTO DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, RIVAILDO SANTOS DE LIMA BARBOSA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, JOSE WILTON DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenador de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, MARIA APARECIDA NUNES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, LIBNA THALLYTA BARBOSA DE ALMEIDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessoria Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MAIRLO SILVA DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Gerente de Acompanhamento e Fiscalização, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nomear, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, VANESSA MIRANDA DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, JAIANE RAQUEL ANDRADE DE MELO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.