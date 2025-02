Ô HOMEM RUIM: PREFEITO HÉLIO NÃO PAGA HÁ 4 MESES AS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS POLICIAIS

Os policiais militares e civis que prestam serviços em dias de folga, reforçando o policiamento do município de Guamaré e quem entregam a segurança à população, amargam com a negligência da gestão do prefeito Hélio Willamy (PSDB). A falta de pagamento das Diárias Operacionais continua sendo um problema grave e recorrente, mais que marca a fraca gestão do desorientado gestor.

A segurança pública, reconhecida como a única pasta que se salvou na avaliação da população, tem apresentado resultados favoráveis graças ao empenho, compromisso e dedicação dos policiais. No entanto, o Prefeito deixa os policiais à deriva, sem o pagamento das DOs, demonstrando um completo desrespeito aos profissionais que protegem a comunidade.

Guamaré, uma cidade tão rica e com um orçamento destinado à segurança que causa inveja a qualquer município do RN, deixa seus agentes, que protegem nossas vidas 24 horas por dia, sem suporte diante de constantes atrasos nos pagamentos. Além disso, ainda sofrem com atrasados de, outubro, novembro e dezembro de 2024, herdados da gestão do ex-prefeito Arthur Teixeira. O mês de janeiro já se foi e estamos na metade de fevereiro sem uma cor do real, só promessas.

O vereador de oposição, Edinor Albuquerque (Podemos), utilizou suas redes sociais para cobrar mais celeridade do Prefeito e respeito aos policiais, afirmando: “Policiais civis e militares amargam quatro meses (outubro, novembro, dezembro e janeiro) de atraso no repasse das diárias operacionais. Prefeito de Guamaré, respeite a polícia.”

Durante uma reunião com a cúpula da segurança pública do interior realizada nesta quinta-feira (14), para tratar sobre a segurança do carnaval, o prefeito Hélio Willamy não abordou os atrasos das DOs, limitando-se a destacar e reconhecer o bom trabalho da polícia no município. No entanto, na hora de reconhecer os direitos e valorizar os profissionais de segurança, prevalecem o descaso, o silêncio e a morosidade.

Alguns agentes de segurança da Polícia Militar e Polícia Civil já começam a recusar o serviço por Diária Operacional, visto que o convênio entre o município e o governo do estado determina voluntariedade. Vale ressaltar que nenhum profissional é obrigado a trabalhar sem receber pelo serviço extra, e em Guamaré, a situação é ainda mais séria porque dinheiro tem, mas falta gestão.

Hélio caminha a passos largos para superar o ex-prefeito Dedé Câmara e a desastrosa gestão do ex-prefeito Arthur Teixeira, sua admiração aos maus gestores levou ambos a ocupar cargos no primeiro escalão. Um popular até já ironizou: “Em Guamaré, o espetáculo da ineficiência é encenado assim: na campanha Hélio promete, Arthur planeja, mas Dedé nunca executa, porque paga com cheque sem fundos.”

Infelizmente, não tem como refletir diferente, Guamaré caminha para buracos mais profundos. E, como perguntar não ofende e não é pecado, como esses policiais desmotivados irão trabalhar durante o período de carnaval? O blog apela: pague aos policiais Prefeito, deixe de ser ruim, tire a maldade e ódio do coração, pois dinheiro tem e muito, seja honesto e justo com os policiais e, principalmente com o povo.