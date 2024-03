O PODER SEM LIMITES DE FÁTIMA BEZERRA

É incrível como a governadora Fátima Bezerra consegue dominar o RN. Com um péssimo governo conseguiu ser reeleita no 1° turno. Agora, no 2° mandato, “administra” um desastre.

Pessoas morrem sem remédios da Unicat, outras perdem a vida em acidentes por causa das estradas cheias de buracos, a governadora continua num mundo paralelo como se tivesse tudo ótimo, consegue dominar os sindicatos, a imprensa, o Ministério Público, não enfrenta oposição, coloca todo mundo no bolso. É incapaz de trazer algo de bom para o RN, mesmo dizendo ter prestígio com o presidente Lula.

Fátima é um desastre, pilota o RN para o atraso. Como a população do RN aguenta tudo com os olhos fechados.

Blog do Gustavo Negreiros