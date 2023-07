O prefeito Arthur Teixeira precisa passar no teste de equilibrista para salvar as finanças de Guamaré

Os planos do Prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB) sempre foram ousados desde que assumiu a prefeitura em dezembro de 2021. Arthur sabe que se existe um lado bom numa crise, é que ela nos obriga a rever processos que não estão funcionando muito bem.

Diante do quadro instável nas finanças da terra do ouro negro nos últimos meses, o gestor será obrigado em caráter emergencial rever o planejamento e traçar novas metas, ou pelo contrário, Arthur corre o risco de ficar sem recursos para honrar até a folha de pagamento dos servidores.

Guamaré arrecada milhões por mês, mas vive hoje dias de frustação com as quedas de receitas. O que se arrecada já não é suficiente para cobrir as despesas, fato que obriga o gestor a tomar decisões amargas, para não perder o controle do barco, sob o risco da situação ficar insustentável.

Em um pequeno levantamento feito pelo o blog sobre as receitas e despesas extraído do próprio portal da transparência do município, o que se pode notar é que o valor arrecadado hoje pela prefeitura é bem menor do que as despesas, sendo necessária e URGENTE a diminuição das despesas em todos os setores para que os serviços básicos não sejam penalizados.

Arthur é ciente da necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento aos parâmetros fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso, se faz imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal.

Apertar o cinto é a única solução como pré-requisito essencial para a sobrevivência da máquina pública. Somente o prefeito Arthur Teixeira, sabe onde ficam as goteiras do governo, ele precisa em tempo ter a coragem de fazer as mudanças necessárias, reduzir despesas, consertar as goteiras antes de qualquer tempestade chegar.

O Governo deve e precisa urgentemente reduzir convênios, servidores comissionados, contratados, analisar a concessão de diárias, jetons, horas-extras, despesas com combustível, locação de veículos, máquinas e equipamentos, além de revisar contratos.

É preciso puxar o freio de mão com o carro andando pra não descer a ladeira, antes que seja tarde. Eu não tenho dúvidas que Arthur vai passar no teste de equilibrista, mas para isso, o jovem prefeito não pode ter medo de desagradar e vai precisar da compreensão daqueles que estão “pendurados” na gestão e só conseguem enxergar o próprio umbigo.

Nota do Blog

“Toda tempestade é intensa e difícil de passar, mas passa e os dias de sol são longos que as tempestades”. Adelar Minetto