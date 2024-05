O QUE SE SABE SOBRE ACIDENTE DE HELICÓPTERO QUE LEVAVA PRESIDENTE DO IRÃ

Um helicóptero que fazia parte do comboio que transportava o presidente do Irã se envolveu em um acidente, segundo informações divulgadas pela mídia estatal do país.

As reportagens da mídia iraniana dizem que o presidente Ebrahim Raisi estava a bordo de um helicóptero que precisou fazer um pouso forçado neste domingo (19/5).

O Ministro do Interior do Irã informou que as equipes de resgate ainda tentam chegar ao local do acidente devido às difíceis condições climáticas.

O estado das pessoas que estavam a bordo do helicóptero permanece desconhecida por enquanto, com relatos de que nenhum contato foi feito ainda.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, disse que os iranianos “devem rezar” pela saúde de Raisi.

Com informações: BBC Brasil