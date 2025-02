O SAPO E O ESCORPIÃO: PESSOAS CRUÉIS E DISSIMULADAS NÃO CONSEGUEM RESISTIR DE MACHUCAR OS OUTROS

Por Adriano Diógenes

Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio que estava enchendo e afogaria quem estivesse na outra margem. Vendo isso, o escorpião ficou acuado sem saber o q fazer para atravessar o rio e chegar à outra margem em segurança, tendo em vista que não sabia nadar, quando viu o sapo se aproximando.

– Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? – Perguntou o escorpião ao sapo.

– De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer – disse o sapo.

– Mas, se eu te picar com meu veneno – respondeu o escorpião com uma voz terna e doce -, morro também! Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo.

– O sapo teve pena do escorpião e lhe deu uma carona até a outra margem do rio. Lá chegando, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião em suas costas.

– Por que você fez isso, escorpião? Eu tive pena de você e lhe ajudei, caso contrário você morreria afogado! – disse o sapo.

E o escorpião simplesmente responde:

– Amigo Sapo eu fiz isso porque é de minha natureza. E eu não posso mudá-la porque é só o que sei fazer.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Olá meus amigos e minhas amigas de Guamaré!

A fábula O SAPO E O ESCORPIÃO de Heloisa Prieto retratam como pessoas cruéis e dissimuladas não conseguem resistir de machucar os outros.

Então, a história que lhe contarei agora NÃO É uma simples coincidência é o retrato de uma pessoa dissimulada, mentirosa e que vive sua vida pública traindo, mentindo e enganando as pessoas.

Vamos aos fatos para que todos possam entender.

Fui surpreendido esta semana, quando algumas pessoas me ligaram alegando estarem sendo comunicadas pelas Secretarias Municipais que estavam sendo desligadas em função de um Processo Administrativo aberto em minha gestão no ano de 2019.

O Processo Administrativo no 774/2019 foi aberto devido notificação feita pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura à época, apresentando algumas não conformidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE de alguns servidores que ainda estavam na ativa sem previsão legal, vejam imagens do processo a baixo. Feito isso, ainda em 2019 (26/11/2019) concluímos o feito em observância ao princípio e normativas legais informando os atos ao INSS e ao TCE/RN. E todos os servidores que fizeram parte deste Processo Administrativo foram notificados e a situação foi regularizada, com exceção daqueles que não tinham previsão legal e tiveram que ser desligado.

Durante nossa gestão enfrentamos vários desafios, mais o que me difere dos prefeitos que me sucederam é a transparência e lisura nos atos administrativos. Quando chegou a Pandemia em 2020 e tivemos queda de quase 50% da nossa receita e fomos obrigados a cortar gastos para que a Prefeitura Municipal de Guamaré não entrasse em colapso administrativo EU MESMO, na condição de Prefeito Municipal, trouxe a responsabilidade para mim.

Em nenhum momento, busquei culpar prefeitos anteriores por débitos que deixaram (e foram muitos). Assumi minha responsabilidade, chamei locadoras de veículos, imóveis, fornecedores e anunciei diretamente, sem mandar recado por ninguém, sem culpar ninguém ou criar histórias para justificar meus atos, que estávamos enfrentando um momento de crise sanitária e financeira e teríamos que ajustar a máquina pública para que os servidores e a população não fossem prejudicados.

Passamos por essa tormenta, sem atrasar salário de ninguém, sem deixar as farmácias desabastecidas, sem deixar a população mais carente sem alimentos, etc.

O momento atual de Guamaré se assemelha com o período que vivenciamos durante a pandemia no aspecto financeiro. A prefeitura encontra-se COLAPSADA, mais não por força maior de uma pandemia ou crise financeira nacional. O colapso administrativo e financeiro foi causado por uma família que há muito tempo esqueceu-se de Guamaré e seu povo, donde estão preocupados apenas com seus interesses pessoais e, neste caso específico, sobrecarregou a prefeitura com o único objetivo de ganhar as eleições, sem pensar em como ficaria a situação financeira dos pais e mães de famílias que seriam impactados por essas medidas.

De fato, a Prefeitura passa por forte crise financeira, mais o atual gestor Hélio de Mundinho deveria ser mais transparente com as pessoas e apresentar o quadro atual da prefeitura de Guamaré e o que levou a Prefeitura a chegar à situação que se encontra hoje.

São milhões em débitos!!! Débitos esses, que terão repercussão nas finanças do Município, pelo menos, para os próximos 50 (cinquenta) anos. Isso mesmo meus amigos(as), por, pelo menos, 50 (cinquenta) anos. Esse é o grande legado deixado por esse grupo familiar.

E não me venham falar que foi por crise financeira que provo a toda população, utilizando dados do próprio Portal da Transparência do Município, que a gestão de Arthur/Hélio teve superávit, ou seja, ganho de receita em todos os anos de sua gestão, ou seja, arrecadou mais do que estava no Orçamento Anual.

Frente essa grave crise financeira causada por Arthur/Hélio e agora Hélio/Arthur, que juntos QUEBRARAM A PREFEITURA DE GUAMARÉ, várias pessoas estão sendo penalizadas com demissões sem nenhuma justificativa, restaurante popular desativado colocando a segurança alimentar de quase 1.000 (mil) pessoas em risco, falta de remédios, exames e muito mais.

Mais o escorpião busca sempre causar o mal em alguém, é da sua natureza como demonstrado na fábula supracitada. Então o escorpião (Hélio) tenta mais uma vez, de forma dissimulada e mentirosa, jogar a responsabilidade da demissão de alguns servidores aposentados em mim. Como mostro em anexo, o Processo Administrativo citado foi concluído e arquivado em 2019. E o que ele trouxer de nossa gestão, tenho documentado, porque fiz uma gestão responsável e zelosa, tenho tudo documentado para apresentar na hora que for necessário, para desmentir cada ato deste prefeito dissimulado.

Prefeito assuma a responsabilidade pelos seus atos. Você tem o direito constitucional lhe garantido pelas urnas de tomar a decisão que você quiser. Se você quiser manter os servidores você mantem, como vem fazendo com sua família que tem vários servidores já aposentados e continuam em suas funções públicas. Porque você não aplica a mesma regra para os demais? Só depende de você! Não precisa pedir autorização a ninguém.

Para concluir, quero falar diretamente a população de Guamaré, em especial, para aqueles que foram enganados com promessas falsas. Cobrem o que lhe é de direito! Ele foi a sua casa, bebeu do seu café, comeu da sua comida, e como o escorpião da fábula, lhes falou e prometeu com voz terna e doce, agora foge de vocês e lhe atendem de forma grosseira como segue os relatos nas ruas de nossa cidade, criando fatos e mentiras, para não cumprir com o que prometeu.

Meus amigos e minhas amigas, sejam fortes e resilientes, estamos aqui para resistir e lutar junto com vocês.

Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe nossa Guamaré!