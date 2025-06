Profª Maria Alzeneide

Meus queridos alunos e alunas, atletas, apaixonados pelo esporte e que tanto nos fazem orgulhosos/as pelas muitas vezes que ergueram, vitoriosos/as, a Bandeira de Guamaré em conquistas esportistas nos âmbitos regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

A NÃO inscrição de nossos atletas das escolas municipais nos JUVERNS (é necessário pontuar que os JERNS estão com inscrições se encerrando e as escolas municipais de Guamaré aderiram? Já podem fazer as inscrições das suas equipes?)

A falta de transporte para levar os alunos atletas das nossas ESCOLAS ESTADUAIS até Macau, sede do JUVERNS me causou indignação, porque os alunos e alunas atletas dessa comunidade nos trazem muitas alegrias e as nossas quadras de esporte das nossas escolas são espaços onde nossos alunos e alunas se realizam.

Assim sendo, hoje fui a sessão da Câmara Municipal de Guamaré com o cartaz acima postado, no intuito que a casa legislativa desse município acolhessem nossa situação e todos os representantes do povo, eleitos, penso e assim respeito, dentro de um processo democrático.

Acolhessem os fatos e procurassem os responsáveis pela ausência de políticas públicas que viabilizem a participação dos nossos/as atletas nas competições estaduais. Isso porque o silêncio em torno dessas ausências políticas públicas no esporte de juventudes é o que temos como respostas.

Os alunos merecem essas repostas.

