TEATRO DE MARIONETES CHEGOU EM GUAMARÉ TRAZENDO ALEGRIA E MUITA DIVERSÃO

O Ministério da Cultura e a Transpetro apresentam: Grande Circo Grandevo!

A apresentação será neste sábado, dia 24 de maio ás 09h, oficina de marionetes no auditório da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, e as 18h, cortejo musical e espetáculo na Praça Poliesportiva de eventos do conjunto Vila Maria.

Tudo gratuito e acessível, com intérprete de Libras e audiodescrição. Venha viver essa tarde especial para toda a família.

Grande Circo Grandevo — um espetáculo de marionetes idosas que encanta crianças e adultos.

Realização: Pequeno Teatro do Mundo.

Apoio: Prefeitura Municipal de Guamaré, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo e Web Rádio Nova Litorânia.

Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura, Transpetro e Ministério da Cultura.

Esperamos por você!

