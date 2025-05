OBRA NA BR-406 EM BAIXA DO MEIO: ONDE HÁ UMA VONTADE… HÁ UM CAMINHO!

A visita do prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB), ao gabinete do Superintendente do DNIT no Rio Grande do Norte, Getúlio Batista, na tarde desta segunda-feira (13) parece não ter sido em vão. A frase “onde há uma vontade… há um caminho!” expressa à ideia de que o prefeito teve a vontade e a determinação de bater na porta do DNIT em busca de melhorias para Guamaré.

Na pauta, Hélio solicitou uma parceria entre prefeitura e DNIT para que o órgão realize o recapeamento e o acostamento da BR-406, que é uma Rodovia Federal. Em contrapartida, a Prefeitura entraria com a construção de um novo calçadão com iluminação de LED, para que a população possa caminhar com mais segurança e tranquilidade, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores de Baixa de Maio.

Em sua página no instagram Hélio disse: “Estive hoje em uma reunião muito proveitosa com Getúlio Batista, Superintendente do DNIT no RN. Nos próximos meses, o órgão deve avançar na viabilização da parte burocrática para agilizar a ordem de serviço, que irá garantir a execução da obra”. Comentou.

NOTA DO BLOG

Não podemos negar que a obra irá melhorar a infraestrutura do distrito, garantindo mais lazer à população que gosta de caminhar as margens da rodovia, além de ter maior percepção visual e a valorização da entrada e saída da comunidade de Baixa do Meio.

Post Views: 75