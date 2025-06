OBSTRUÇÃO DE RUA NO CONJUNTO VILA MARIA IMPEDE PASSAGEM DE PESSOAS E VEÍCULOS EM GUAMARÉ

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, fechou uma rua que dar acesso ao conjunto Vila Maria pela Rua Professor João Batista, que fica localizada por trás da pousada Maranata, em virtude de uma obra do saneamento básico que já dura quase 60 dias.

Não é a primeira vez que uma obra se inicia na cidade e não é concluída. Algumas são até abandonadas pelo o tempo por motivos não sabido. Quantos a essa obra, as famílias que residem no conjunto tem externado nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, sua indignação pelos os prejuízos causados pela obstrução da via.

Segundo seu Francisco Baltazar, morador do conjunto disse que: “a obstrução inutilizou o trecho da rua que é pavimentada e que dá acesso ao conjunto Vila Maria, desvinculando assim a função social da via. Além disso, aumentou e muito a dificuldade de acesso ao centro da cidade pela Rua Professor João Batista. A pé com dificuldade ainda dar pra passar pelo o canto do murro da pousada, mas quem tem carro como eu, é preciso arrodear pela avenida principal. Acredito que a prefeitura resolva em tempo esse problema que está afetando as famílias que residem aqui no conjunto”. Comentou.

A informação é que a prefeitura está construindo uma caixa de passagem da tubulação com manilhas. Os canos sairá desta obra até a casa de bomba que fica localizada próxima à residência do vereador Carlos Câmara. A intenção é resolver o bueiro do saneamento básico que jorra 24h por dia na maré.

É importante que as obras da prefeitura sejam planejadas de forma a minimizar as interrupções e os prejuízos à população. Deste que iniciou essa obra, os moradores são obrigados a passar pela avenida principal, onde há grande circulação de veículos, correndo risco de vida por quem por ali transita.

