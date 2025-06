OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2025: VEJA OS CONFRONTOS E MANDOS DE CAMPO

A CBF definiu em sorteio nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Os jogos serão disputados nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Veja os confrontos:

(O time à esquerda faz o segundo jogo em casa).

Athletico-PR x São Paulo

Atlético-MG x Flamengo

Retrô-PE x Bahia

Fluminense x Internacional

CRB x Cruzeiro

Vasco x CSA

Palmeiras x Corinthians

Bragantino x Botafogo

Premiação

Os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil recebem uma cota no valor de R$ 3.638.250. Quem passar para as quartas de final vai arrecadar mais R$ 4.740.750.

