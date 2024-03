OPERAÇÃO ÁTRIA: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM GALINHOS

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/MACAU) e da 61ª Delegacia de Guamaré (61ª DP), deram cumprimento, nesta terça-feira (12), a um mandado de prisão definitiva contra um homem, de 45 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no município de Galinhos/RN e teve o apoio da Polícia Militar.

Segundo informações, o homem teria cometido o crime contra uma criança do seu círculo familiar, no município de Galinhos. O preso foi encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena.

No intuito de resguardar a intimidade e a integridade emocional das vítimas, a Polícia Civil não fornecerá detalhes como: nomes das pessoas envolvidas e endereço.

Operação Átria

A Operação Átria tem como objetivo combater à violência contra a mulher, por meio da apuração de denúncias, instauração de inquéritos policiais, realização de atendimentos às vítimas e cumprimento de mandados de prisão. A operação também promove ações educativas, como palestras, orientações e cursos.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS