OPERAÇÃO CAMINHOS SEGUROS: POLICIA CIVIL PARTICIPA DE EVENTOS EM MACAU

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau, participou de um evento realizado no município, em alusão à ‘Operação Caminhos Seguros’.

Na ocasião, foi promovido um seminário que contou com a participação das redes de proteção da cidade, como o Conselho Tutelar, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), educadores, entre outros órgãos e profissionais que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O município de Macau também está engajado na campanha “Faça Bonito”, que compartilha do mesmo objetivo da Operação Caminhos Seguros: o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A união entre as instituições reforça o compromisso com a proteção e o cuidado com o público infantojuvenil da região.

