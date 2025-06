OPERAÇÃO CONJUNTA DO MPRN, PC E SEFAZ DESARTICULA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA EM FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda do RN (Sefaz) deflagraram nesta quarta-feira (25) a operação Amicis, voltada à desarticulação de uma associação criminosa envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação conjunta cumpriu de 53 mandados de busca e apreensão em cidades da Grande Natal.

A operação contou com a participação de três promotores de Justiça, três servidores do MPRN e com o apoio de quase 200 policiais civis de diferentes diretorias e departamentos, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do RN (Gaeco/MPRN), da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e do Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN (Itep/RN).

MPRN

