Operação da Polícia Civil desmonta fraudes em emissão de CNH no DETRAN/RN

O Departamento de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) da Polícia Civil deflagrou a “Operação Habilis Facilis” no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RN), com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes nos exames para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As investigações apontaram práticas de corrupção passiva, corrupção ativa e inserção de dados falsos nos sistemas de informação da Administração Pública.

A operação resultou na execução de 13 mandados de busca e apreensão, que atingiram servidores do DETRAN, despachantes e atravessadores. Além disso, a Justiça determinou o afastamento de seis examinadores de seus cargos públicos e restringiu o acesso de cinco pessoas às imediações do DETRAN RN devido ao risco de envolvimento em crimes semelhantes. As ações de busca e apreensão ocorreram em Natal (RN), Parnamirim (RN), Vera Cruz (RN), Macaíba (RN), Nova Iguaçu (RJ) e Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com as investigações, o esquema fraudulento consistia na realização dos exames teóricos em outros estados, enquanto o teste prático de direção veicular era feito no DETRAN/RN. Os candidatos pagavam quantias em dinheiro a despachantes ou atravessadores, garantindo aprovação na “prova prática”. No dia do exame, os candidatos eram direcionados a examinadores que faziam parte do esquema e, em muitos casos, nem mesmo entravam no veículo, mas eram aprovados.

