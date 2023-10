Operação da Polícia Militar e Polícia Penal cumpre mandado de prisão em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, em uma Operação com a Polícia Penal, cumpriu nesta quinta-feira (05), um mandado de prisão, tipificado no Art 33 da Lei 11.343/2006, contra uma mulher acusada de Tráfico de Drogas.

A Equipe realizou diligências localizando a acusada na residência da sua mãe onde foi presa em flagrante, sendo conduzida a 61ª Delegacia de Guamaré para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar