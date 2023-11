Operação da Polícia Militar, Polícia Penal cumpre mandado de prisão contra homem em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, em uma Operação Conjunta, entre a Polícia Penal com o apoio da Polícia Civil (61ª DP de Guamaré), e Guarda Municipal, cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um homem, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a ação se deu nesta segunda-feira (20, por volta das 12h,após os Policiais Militares serem acionados para apoio no cumprimento de um Mandado de Prisão em aberto tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006( Lei de drogas), expedido pela 2ª VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL – TJRN. Iniciada uma Operação pela Polícia Militar, contando com apoio da Polícia Penal, Polícia Civil e Guarda Municipal, foram realizadas diligências para localizar o suspeito que foi encontrado no Conjunto Raimundo Avelino. O homem foi conduzido ao sistema prisional onde permanece a disposição da justiça”. Comentou.

Com informações da Polícia Militar