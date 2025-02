“OPERAÇÃO LIBERTATIS”: PCRN PRENDE HOMEM CONDENADO POR ESTUPRO EM GALINHOS

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau, em ação conjunta com a 59ª Delegacia de Polícia (DP) de Macau, 61ª DP de Guamaré e a 4ª DP, deflagraram, nesta segunda-feira (17), mais uma fase da “Operação Libertatis”.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de prisão regressão cautelar contra um homem de 25 anos, condenado pela prática do crime de estupro. Ele foi sentenciado a uma pena de sete anos em regime fechado. Após diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi preso no município de Galinhos, região da costa branca do RN.

Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.