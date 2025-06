OPERAÇÃO MÁ-SORTE: POLÍCIAS CIVIL E MILITAR CUMPREM MANDADOS CONTRA LOTERIA ILEGAL EM MACAU E GUAMARÉ

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau, em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Macau e na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), deflagraram, nesta quinta-feira (12), a Operação Má-Sorte, com o objetivo de combater a prática de loteria ilegal nas cidades de Macau e Guamaré, no litoral potiguar.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na cidade de Guamaré e um em Macau, expedidos pela Justiça da comarca de Macau. As investigações foram iniciadas há cerca de três meses, onde identificaram a existência de uma organização criminosa voltada à exploração de loteria clandestina do tipo “2 X 500”, praticada diariamente em locais públicos, especialmente nos mercados municipais.

De acordo com os policiais, a atividade ilegal era chefiada por uma mulher de nacionalidade colombiana, apontada como responsável pela sede da organização, localizada em Macau. No imóvel investigado, as equipes apreenderam R$ 18 mil em dinheiro, um globo de sorteio, carimbos, centenas de bilhetes do jogo e outros materiais relacionados à atividade ilícita. A loteria funcionava rotineiramente no Mercado Público da cidade. Nos alvos em Guamaré, também foram localizados diversos bilhetes do jogo, além de uma banca montada no Mercado Público utilizada para as apostas.

No quarto endereço, ligado a um dos financiadores do esquema, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, uma munição calibre 12, entorpecentes, dinheiro em espécie e aproximadamente 200 cartões bancários e sociais, como Bolsa Família e cartões de crédito. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de agiotagem, posse ilegal de munição de uso permitido, posse de arma com numeração raspada e porte para consumo pessoal de drogas. De acordo com a polícia, ele emprestava dinheiro a juros abusivos e retinha os cartões das vítimas como garantia de pagamento.

Além das autuações em flagrante, os envolvidos responderão por crimes como, Loteria não autorizada, Promoção de publicidade enganosa prejudicial à saúde ou segurança, Induzimento à especulação e Associação criminosa.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A operação mobilizou cerca de 20 policiais civis e militares.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

