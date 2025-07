“OPERAÇÃO TERRA ALHEIA”: POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO POR EXTORSÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM MACAU

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau deflagraram, nesta quarta-feira (16), a operação “Terra Alheia”, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar contra um homem de 65 anos.

Durante a ação, o suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo. No local, foram apreendidas quatro armas: dois rifles, de calibres .22 e .32, e duas espingardas, de calibres .44 e .36, além de uma arma de pressão.

A investigação teve como base denúncias de invasão de propriedades, extorsão e posse e porte ilegal de armas de fogo, envolvendo moradores da Praia de Soledade, no município de Macau/RN. O homem é apontado como responsável pela ocupação irregular de diversos imóveis na região e também seria um dos integrantes do grupo criminoso envolvido na ação que resultou na morte do delegado da Polícia Civil, Robson Luís Medeiros Lira.

O suspeito foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.

