“OPERAÇÃO VITRINE CLANDESTINA”: POLÍCIA CIVIL APREENDE ARMA, CELULARES, DINHEIRO E CIGARROS ELETRÔNICOS EM GUAMARÉ

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau deflagraram, na tarde de segunda-feira (05), a Operação Vitrine Clandestina, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar e na prisão de um homem de 38 anos no município de Guamaré.

De acordo com as investigações, o homem já tinha sido preso outras duas vezes. O suspeito era proprietário de uma loja de eletrônicos na cidade, mas, utilizava o estabelecimento como fachada para a venda de produtos de origem criminosa. No local as equipes apreenderam um revólver, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e cigarros eletrônicos comercializados irregularmente.

Os policiais da 61ª DP de Guamaré, responsáveis pela investigação, vinham monitorando o homem há cerca de seis meses. Ele já havia sido preso duas vezes anteriormente e, desta vez, foi flagrado vendendo produtos de procedência duvidosa, entre eles celulares furtados, inclusive um pertencente a um policial civil, além de itens contrabandeados e sem nota fiscal. O suspeito foi autuado pelos crimes de receptação qualificada, contrabando, descaminho e posse ilegal de arma de fogo.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.

