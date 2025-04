OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL: CURSO GRATUITO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

Se você já é graduado em qualquer área e deseja fazer uma pós-graduação gratuita, se liga nessa oportunidade. Estão abertas as inscrições para o Curso de e Especialização em Gestão Pública, via modalidade de educação à distância no IFRN.

Essa é a hora de potencializar sua formação profissional numa instituição pública e de qualidade. Garanta sua vaga e divulgue para quem não pode perder esta chance. O aluno paga somente a taxa de inscrição, o restante é gratuito.

Inscrições: Período de 07/04/25 à 07/05/25 às 23:59 min

Acesse o Portal do Candidato no Sistema Gestor de Concursos (SGC), do IFRN e inscreva-se: https://processoseletivo.ifrn.edu.br/edital/visualizar/542/

Taxa de inscrição: R$ 80,00.

Solicitação de isenção: Período de 07/04 até as 23h59min do dia 22/04/25.

Mais informações no edital disponível em:

https://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/processo-seletivos-estude-no-ifrn/curso-superior-de-pos-graduacao-em-gestao-publica-uab-ead-20252/

A Educação á Distância (EaD) tem se mostrado uma via promissora para a formação profissional e acadêmica, permitindo que pessoas de diferentes perfis e localidades tenham acesso ao conhecimento com objetivo reflexível e de qualidade.

Para maiores informações ou duvidas sobre o curso favor entrar em contato através do WhatsApp com a Coordenadora Gera,l Profª Márcia Meyre (84)99911-0269. O Polo Universidade Aberta do Brasil UAB, fica localizado no centro da cidade em Guamaré, na Rua: Manoel Lucas de Miranda, nº 23.

Post Views: 65