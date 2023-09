É com grande entusiasmo que convidamos vocês para participarem do evento “Esquenta Guamaré”. O evento é destinado aos concursos na Área da Educação.

Este é um encontro imperdível para todos aqueles que almejam fazer a diferença na educação, e estão se preparando para os concursos na área educacional do município de Guamaré. As aulas terá inicio às 20h.

Participe! O link do grupo está no destaque no instagram: @voeconcursos