OS BUEIROS ESTOURADOS DE GUAMARÉ REVELAM QUE A FALTA DE GESTÃO TEM CHEIRO E COR VERDE

Já foi o tempo que a cor verde representava esperança, liberdade e saúde. Há anos, o tom verde colore a água fétida que jorra de caixas de captação e bueiros, relevando um sinal de atraso, falta de esperança, má qualidade de saúde e falta de gestão pública, tornando a zona urbana de Guamaré, um campo de contaminação e proliferação de doenças, como: leptospirose, disenteria bacteriana, esquistossomose, febre tifoide e cólera, dentre outras.

A construção da obra do saneamento básico na sede do munícipio, ainda na gestão do ex-prefeito José Câmara, nasceu da esperança de acabar com os esgotos na cidade, mas acreditem se quiser, desde os primeiros dias até hoje, a obra que deveria trazer solução causou transtornos e um prejuízo irreparável a população.

Os moradores reclamam diariamente que não aguentam mais o mau cheiro que atinge quase todas as ruas de Guamaré. As casas e estabelecimentos comerciais nas duas principais ruas da cidade, Professor João Batista e Monsenhor José Tibúrcio, acumulam prejuízos e falta de qualidade de vida, representada num odor fétido, causando interdição de via e uma sujeira lastimável.

Diariamente, registros de moradores são encaminhados pelas redes sociais clamando soluções, vez que reconhecem o fracasso administrativo e a falta de compromisso dos agentes políticos para solução do problema. O caso já foi até objeto de debate na Câmara Municipal, porém, sempre ficou pelo caminho.

Na tarde desta quinta-feira (29), o Blog foi às ruas para constatar os percalços trazidos e a convivência da população com o fedor e animais peçonhentos, tendo ouvido do popular Seu Antônio Francisco, morador da Rua Professor João Batista, o desabafo de insuportabilidade: “não aguentamos mais conviver com esse mau cheiro há muitos anos, rua interditada, desde a época do prefeito Dedé Câmara, entra e sai prefeito sem nenhuma solução definitiva, há no local invasão de ratos, baratas e escorpiões. Pedimos uma providência, urgente em nome de Jesus”, reclamou.

Não bastasse, o Blog ouviu um servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que pediu para não ser identificado, ele enumerou as razões do problema: “o meu sentimento como servidor é o mesmo do povo, de tentar resolver, mas me sinto impotente por muitas razões. PRIMEIRO: A obra do saneamento foi mal feita sem cumprir os requisitos básicos, e sem pensar no crescimento da cidade. SEGUNDO: As bombas estão sucateadas, e quando quebram não há e nunca houve outra bomba de reserva, razão de estourar quase diariamente. TERCEIRO: Quando chove piora ainda mais situação, porque a tubulação é de 150mm, quando deveria ser de 500mm, com isto entope e acumula matéria orgânica das residências e comércios. QUARTO: Desculpe a fraqueza, mas o problema do Saneamento básico de Guamaré só será resolvido quando entrar um prefeito que pense de fato na cidade e no seu povo, que tenha a coragem de fazer um serviço que preste, enquanto isto, nós da secretaria vamos trabalhando com paliativos, é o jeito.” Comentou.

O silêncio estridente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Saúde demonstra a complacência com o gravíssimo problema, e faz contraponto com o orçamento (2024) superior a 270 milhões. A prioridade aqui, é manter 22ª secretarias, órgãos municipais, representados em 22º secretários titulares e 22º secretários adjuntos, além de milhares de cargos comissionados e contratados.

Quem “vem viver Guamaré” tem que apreender a conviver com esgotos correndo a céu aberto, insetos, doenças e um vultoso contrato de caminhões sugadores, representando cerca de 700 atendimentos mês, sendo: 400 na zona urbana e comunidades e; 300 na comunidade de Baixa do Meio.

O esgoto nas ruas da cidade além das críticas virou piada em Guamaré, instante em que a ridicularização pública passou a ser usada por humoristas da cidade.

Clique e veja:



Enquanto a administração atua sem a coragem e sem o interesse de resolver o problema que vem de décadas, a vida revela que o cheiro e a cor agradáveis somente são para os sugadores, aqueles que se beneficiam direta e indiretamente com a locação de veículos hidrojateados que limpam os esgotos e carregam a esperança do povo.