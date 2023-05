Os poderes estão tão ‘harmônicos’ que ministros do STF participam de churrasco no Palácio da Alvorada

De acordo com informações do Portal Metrópoles, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski, estiveram presentes em um churrasco promovido pelo presidente Lula (PT) no Palácio da Alvorada, na noite desta sexta-feira (26).

A participação dos ministros do STF em um evento social organizado pelo presidente na residência oficial mostra a harmonia existente entre os poderes Executivo e Judiciário no país. Essa demonstração reforça que não há mais interferências excessivas do STF em relação às decisões da Presidência da República.

O churrasco certamente foi bastante salgado para o povo brasileiro. Resta saber se foram servidos os famosos alimentos orgânicos promovidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Imaginem se fosse o presidente Bolsonaro organizando um churrasco com membros do Supremo na residência oficial. Certamente, o escândalo seria amplamente divulgado nas primeiras páginas de jornais, portais e revistas do país. Hoje em dia está tudo tranquilo.

Enquanto a elite política e jurídica brinda com seus regabofes, o povo brasileiro que ganhou apenas R$ 18 reais de aumento no salário ainda sonham com a promessa de comer picanha passada na farinha e tomar aquela cervejinha gelada no final de semana.

Blog Ismael Sousa