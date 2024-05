PAI INFARTA E MORRE AO SABER QUE FILHO SOFREU ACIDENTE EM ALTO DO RODRIGUES

Um idoso teve um infarto e morreu ao saber que um dos filhos tinha se envolvido em um acidente de trânsito. O caso aconteceu no município do Alto do Rodrigues.

José Heitor Nunes, conhecido como Zé Druga, tinha 68 anos.

Segundo familiares, o acidente envolvendo o filho dele aconteceu por volta das 16h30 de quinta feira. O homem de de 35 anos estava em uma moto, com um passageiro, e seguia para uma comunidade rural do município, quando acabou jogado para fora da pista por uma carreta que passou muito perto da motocicleta.

Outro filho de José Heitor passava de carro no local do acidente, quando presenciou a cena e acionou uma ambulância para atender ao irmão. Após a chegada das equipes de saúde, ele foi em casa e avisou ao pai sobre o caso.

José Heitor pegou uma moto e se dirigiu ao local do acidente, porém, ao passar pela ambulância, passou mal e caiu da moto. Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

O filho de José Heitor foi atendido e recebeu alta para se recuperar dos ferimentos em casa.

