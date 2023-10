Palmeiras perde para o Boca Juniors nos pênaltis, é eliminado da Libertadores

O Palmeiras decepcionou nesta quinta-feira, 5, ao ser eliminado pelo Boca Junions, em pleno Allianz Parque, em confronto válido pela semifinal da Copa Libertadores da América.

Após segurar um empate sem gols na La Bombonera, o Alviverde não conseguiu confirmar o favoritismo e caiu no torneio com mais de 40 mil torcedores no estádio.

Após 1 a 1 nos 90 minutos, o goleiro Romero brilhou nos pênaltis, pegou as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, e o time argentino venceu por 4 a 2. O doloroso resultado confirma o pior momento da equipe palmeirense sob a batuta do técnico Abel Ferreira.