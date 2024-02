PARA QUEM FOI O RECADO DO EMBAIXADOR DO BRASIL NA PALESTINA NA CÂMARA DE GUAMARÉ?

Ao longo das últimas décadas, os políticos guamareenses com raras exceções se acusam mutuamente pela falta de desenvolvimento do município em razão da sua receita e renda per capta invejáveis.

Alguns chegam a jurar inocência e se excluem dessa dívida social e histórica com o povo e dizem que vão mudar, etc, etc, quando a gente sabe que tudo é história para boi dormir e que não vão trocar nem de camisa para seguir com mesmas táticas no jogo do vale tudo pelo poder.

E como já disse aqui antes, existem os bons e bem intencionados políticos nessa história, esses são poucos e raros, mas é preciso saber separar o joio do trigo. O povo cada vez mais de olhos abertos e inteligente, saberá revidar na hora certa.

Pois bem…

Na sessão de entrega de honrarias ao embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, nesta terça-feira, 20 de fevereiro, teve político que mudou o semblante e deixou a casa do povo de cabisbaixo e moralmente abatido, após uma reflexão trazida na tribuna pelo homenageado.

O blog que estava atento a live da sessão da câmara municipal, traz aqui um trecho do discurso e compartilha com o leitor que saberá tirar a sua conclusão.

Após a fala do embaixador, ao retomar a palavra, o presidente Eudes lembrou nas entrelinhas das suas sábias palavras do turbulento cenário político que o município passou nos últimos anos, e da grande dificuldade de se administrar e planejar uma cidade com tantas marés altas e baixas no ponto de vista administrativo e político.

NOTA DO BLOG: Oremos meus irmãos!

Clique aqui e veja o vídeo na integra: