Parabéns Guamaré pelos os 418 anos de Colonização Portuguesa

Por Jandir Candeas

Hoje, 20 de agosto de 2023, nossa querida Guamaré comemora seus 418 anos de povoação, instuído pela Lei 377/2007, a qual diz: ” Determina a comemoração do dia 20 de agosto, data comemorativa do aniversário da origem do povoamento de Guamaré/RN, institui-se a Semana Municipal de sua Comemoração e determina sua inclusão no Calendário Oficial da Cidade de Guamaré e dá outras providências.

JOSÉ DA SILVA CÂMARA, Prefeito do Município de GUAMARÉ/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guamaré, nos termos do disposto em seu Regimento Interno aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1⁰. Esta Lei instutui o dia 20 de agosto de 1605, como data comemorativa do aniversário de origem da Povoação de Guamareense…

Esta Lei é composta de 8 Artigos e foi sancionada pelo Prefeito José da Silva Câmara em Sessão Solene na Câmara Municipal, no dia 07 de Maio de 2007, durante as comemorações do aniversário de 45 anos de Emancipação Política do Município de Guamaré. Contou com a presença do ilustre Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do RN, Dr. Enélio de Lima Petrovich.

Parabéns, Guamaré. Parabéns pela história construída com a participação de muitos anônimos que deixaram grandes contribuições e aos dirigentes recentes e atuais que são os responsáveis pelo destino de nossa terra querida e sua população composta por pessoas maravilhosas.

Este resgate histórico realizado pela pesquisadora guamareense, Maria Jandir Candéas, filha do casal Manoel Lucas de Miranda e Luíza Cavalcante de Miranda, foi um presente divino em respeito aos fatos descritos pelos seus pais, orgulhosos de seus antepassados aos quais devemos tudo o que hoje somos.

Avante, Guamaré!