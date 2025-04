Chegou a hora de LUTAR pelos nossos direitos! PARADA EM PROL DA EDUCAÇÃO E DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE. Concentração: Em frente às sedes do SINDSERG em Guamaré e em Baixa do Meio

Data: Quinta-feira, 03 de abril de 2025

Horário: 09h da manhã na sede de Baixa do Meio

Horário: 14h da tarde na sede de Guamaré