PARCEIROS: MPRN RETOMA CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS EM TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CIBERNÉTICA

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) retomou o projeto Parceiros, voltado à capacitação de policiais civis no uso de técnicas modernas de investigação cibernética. Nesta edição, foram capacitados agentes das Delegacias Especializadas na Investigação de Crimes Contra a Vida e Proteção à Pessoa (DHPP).

Voltado especialmente a investigadores de homicídios, o curso abordou metodologias atualizadas de investigação cibernética aplicadas a crimes contra a vida. Entre os temas tratados estiveram o tratamento adequado de dados telemáticos fornecidos por provedores de internet, a integração entre investigação digital e tradicional, e a produção de provas digitais juridicamente válidas.

Os participantes aprenderam fundamentos da investigação cibernética, análise e cruzamento de dados, além de estudos de caso que ilustram a aplicação prática das técnicas, como o rastreamento digital e a identificação de vestígios ocultos.

O projeto Parceiros é uma iniciativa do MPRN, idealizada pela promotora de Justiça Engrácia Guiomar, e teve início em novembro de 2022. Seu objetivo é compartilhar conhecimentos especializados para ampliar a efetividade e a resolutividade das investigações conduzidas pela polícia judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.

A iniciativa também resultou na criação de um grupo de trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRN), voltado ao intercâmbio de informações e estratégias investigativas. O projeto conta com a atuação de profissionais especializados em crimes cibernéticos, inteligência digital e forense computacional.

Desde seu lançamento, o Parceiros já realizou cinco edições em diversas regiões do Rio Grande do Norte, consolidando-se como uma importante ação de fortalecimento institucional e integração interagências no enfrentamento à criminalidade.

