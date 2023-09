Parceria entre o CEO e o HMLM realiza cirurgia odontológica em paciente com necessidades especiais

A Prefeitura de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através de uma parceria entre o Centro Especializado em Odontologia (CEO) e o Hospital Municipal Lucas de Miranda, realizou na última terça-feira (29), a mais uma cirurgia odontológica em uma paciente com necessidades especiais, impossibilitada de ser atendida em consultório convencional.

Na ocasião, a paciente foi atendida no Hospital, onde foram realizados múltiplos procedimentos como limpeza, restaurações e extrações complexas. Isto foi possível, devido ao trabalho de diversos profissionais envolvidos, ofertando à paciente, todo o conforto e segurança que o quadro exigia. “A cidade de Guamaré é reconhecida pela excelência nos serviços de saúde pública, nossa prioridade é garantir que os serviços essenciais cheguem a todos e principalmente àqueles que mais necessitam”, ressalta o prefeito Arthur Teixeira.

Para o secretário municipal de saúde, Fabrício Morais, essa ação é de suma importância. “Um paciente que não tem condições de ser atendido em consultório, em qualquer outra cidade, seria facilmente excluído do atendimento odontológico. Em Guamaré, buscamos mecanismos para atender a todos, e, atender um paciente assim, só mostra o quão grande nossa gestão é comprometida pois valoriza as pessoas com necessidades especiais. Não deixar ninguém sem atendimento é orientação e uma marca da gestão do prefeito Arthur Teixeira, pois na nossa gestão as pessoas importam mais”, ressalta o secretário.

O CEO Guamaré, oferece vários atendimentos Odontológicos Especializados a população, dentre eles, o atendimento para pessoas com necessidades especiais. Este serviço engloba atendimento aos pacientes que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Os profissionais que atuaram no procedimento foram: Dr. Gustavo Silva, Dr. Almir Neri, Dr. Rodrigo Vasconcelos, enfermeira Josenilda Fonseca, e os técnicos em enfermagem Alessandro e Flávio Mailson.

Assecom/PMG