Paulo Sabino abandona grupo de Hélio e fala em ingratidão, injustiça, indiferença, falta de confiança e humilhação

O servidor público e agricultor Paulo Sabino conhecido no cenário político como um soldado de confiança, um homem de linha de frente, honrado e dotado de uma palavra firme e grande capacidade de aglutinação, resolveu romper com o grupo governista.

É preciso rememorar, que em 2021 ele saiu do grupo da oposição e anunciou sua ida para o governismo, acreditando em dia melhores para o povo de Guamaré. Passado cerca de dois anos, resolveu Paulo Sabino tomar uma decisão que poucos têm a coragem. Após dialogar com sua família decidiu jogar toalha, anunciando que se cansou de esperar e de ter esperança.

Em carta aberta a sociedade, disse de forma direta e sem rodeios que a confiança foi quebrada: “não farei mais parte do governo do prefeito Arthur Teixeira, que é liderado por Hélio de Mundinho. Irei cuidar de mim e o futuro a Deus pertence”.

Veja na integra sua mensagem:

“Aos meus amigos e ao povo de Guamaré.

Minha etapa no governo do prefeito Arthur chegou ao fim.

Quem tem coragem para fazer o bem precisa ter sabedoria para lidar com a ingratidão. Precisamos entender que nem todo mundo tem o coração semelhante ao nosso.

Fazer o bem sem esperar nada em troca é a melhor forma de se proteger da injustiça. Faça o bem pelo simples prazer de fazê-lo. No final, a nossa recompensa não virá dos homens.

A vida muitas vezes é considerada boa quando estamos felizes; na realidade, quando vivemos momentos felizes de forma repetida, já que a felicidade definitivamente não é um estado, e sim, um momento; momento esse que você não queria que acabasse.

Quando decidi vir para o grupo liderado por Hélio, vim com uma vontade imensa de somar e multiplicar. Acreditei na palavra do homem sem precisar assinar qualquer acordo no papel, apenas confiei e acreditei, mas com o passar do tempo a palavra dada foi quebrada, e perdi a confiança.

Mesmo demonstrando publicamente minha dedicação ao time, quando resolvi vestir a camisa do governo do prefeito Arthur, sempre fui tratado como adversário, com um olhar atravessado, com indiferença por muitos do grupo, em especial, pelos líderes, e isto vinha me consumindo por dentro. A falta de confiança era clara como se eu fosse um inimigo oculto sem eu ser. Sou um homem, não um pedaço, nem muito menos um menino.

Nada, absolutamente nada do que foi prometido a minha pessoa que me prometeram cumpriram comigo, mesmo sendo humilhado por falta da palavra, lutei com todas as minhas forças para fazer o que achava certo, e consegui o prestígio e o respeito de trabalhar com amigos que me deram muito orgulho, a quem eu deixo meu abraço.

Com tristeza e a dor que estou sentindo. Por isso, após refletir e pedir a Deus uma luz, decidi hoje que não farei mais parte do governo do prefeito Arthur Teixeira, que é liderado por Hélio de Mundinho. Irei cuidar de mim e o futuro a Deus pertence.

Fiquem todos com Deus! Podem contar sempre comigo.

Do amigo de sempre,

Paulo Sabino.”

Nota do Blog

A postura de Paulo Sabino repercute e encoraja muitas pessoas no município, podendo representar uma onda de tomadas de decisões de natureza política que promete mudar os rumos e a forma de fazer política em Guamaré.