FEMPTUR ENCERRA 11ª EDIÇÃO COM SUCESSO E REFORÇA VALORIZAÇÃO DO TURISMO POTIGUAR

A 11ª edição da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte (Femptur) encerrou com saldo positivo, consolidando-se mais uma vez como um dos principais eventos de promoção turística do Estado. Realizada durante dois dias no Centro de Convenções de Natal, a feira proporcionou uma intensa troca de experiência entre os expositores e visitantes, como uma vitrine do que o RN tem de melhor em turismo, cultura, gastronomia e economia criativa.

Com foco na interiorização do turismo, a Femptur 2025 lançou a campanha “Priorize o RN”, iniciativa que estimula o turismo interno e valoriza pilares como o artesanato, a gastronomia, a agricultura familiar e a identidade cultural potiguar.

A programação do segundo dia foi marcada por apresentações culturais que encantaram o público com danças típicas, música e exposições representando todas as regiões do estado. Um dos momentos mais esperados foi a premiação dos melhores estandes, divididos em três categorias:

Ambientação:

1º lugar – São José

2º lugar – Parnamirim

3º lugar – Lagoa Nova

Originalidade:

1º lugar – João Câmara

2º lugar – São Miguel do Gostoso

3º lugar – Tangará

Interatividade:

1º lugar – Pedra Grande

2º lugar – Rio do Fogo

3º lugar – Timbaúba dos Batistas

A premiação sempre é um grande momento de expectativa e muita euforia com a entrega dos troféus para os vencedores que se empenharam para apresentar um estande com uma apresentação diferenciada, mas cheio de originalidade e interatividade.

“Ano após ano, conseguimos apresentar novas localidades turísticas dentro da Femptur, mostrando que o RN pode e deve promover a diversificação do seu produto turístico. Ressalto ainda, que nos últimos anos os gestores municipais têm enxergado o Turismo como uma opção crível na geração de emprego e renda em suas cidades, e dessa forma, passaram a priorizar investimentos na área”, garante Gustavo Porpino.

Para Antônio Roberto Rocha, a realização da feira tem todo um significado. “A Femptur consegue reunir municípios que dão os primeiros passos no Turismo, outros em vias de consolidação e, também, os destinos já consolidados turisticamente.

É um evento único no Brasil. Nenhum estado faz uma feira como a Femptur. É um orgulho para o Rio Grande do Norte. Nós. que fazemos a Argus Eventos, que atua em outros segmentos, temos a Femptur como um verdadeiro xodó. O Turismo do RN ganha, a economia gira e nós ficamos muito envaidecidos em poder contribuir para o segmento com um evento de total integração”, argumenta Rocha.

O evento contou com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura do Natal, Sebrae, Emprotur, Fecomércio-RN, Banco do Nordeste, entre outros parceiros institucionais, e reafirma seu papel essencial como vitrine do desenvolvimento regional e da valorização das riquezas do RN.

