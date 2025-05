PEDRO AVELINO: EMPRESA LIGADA À CAMPANHA DE MARINA TRINDADE JÁ RECEBEU R$ 55 MIL DA PREFEITURA EM 2025, SEM LICITAÇÃO

A prefeita Marina Trindade (PL) contratou, sem licitação, a empresa Servap – Serviços de Apoio Administrativo Ltda por R$ 138 mil para prestar serviços administrativos ao município. A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação, modalidade que dispensa processo competitivo com a justificativa de notória especialização.

A empresa, no entanto, foi contratada pela própria campanha eleitoral de Marina em 2020, quando a então candidata desembolsou R$ 23 mil para serviços prestados pela Servap. Agora, no exercício do mandato, a prefeita firmou novo vínculo com a mesma empresa, desta vez utilizando recursos públicos.

Segundo dados do Portal da Transparência e informações obtidas pela reportagem, a Servap já recebeu R$ 55 mil apenas em 2025, referente a esse contrato sem licitação. O valor corresponde a mais de 39% do total contratado e reforça o vínculo contínuo entre a gestão municipal e a empresa que ajudou a eleger a atual prefeita.

Contratação sem concorrência

O contrato com a Servap foi firmado com base na inexigibilidade de licitação, instrumento legal que permite a dispensa de concorrência quando há inviabilidade de competição, como nos casos de serviços técnicos com profissionais de reconhecida especialização.

Relação de campanha x governo

A ligação entre a Servap e a campanha eleitoral da prefeita Marina Trindade acende o alerta para possível favorecimento. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que a contratação de empresas que atuaram diretamente em campanhas políticas pode configurar conflito de interesses e até desvio de finalidade no uso de recursos públicos.

A prática pode ainda violar os princípios da administração pública, como impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos na Constituição Federal.

