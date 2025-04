PEDRO AVELINO: PRESIDENTE DA CÂMARA PRESTIGIA TORNEIO DE FUTEVÔLEI NA ARENA DA USINA

Um presidente presente!

Essa é a sensação que a população tem do vereador presidente da Câmara de Pedro Avelino, Jussier Carlos (MDB), um politico que gosta de está no meio do povo. O parlamentar tem participado dos eventos do munícipio, seja na sede ou mesmo na zona rural, sua presença é marca registrada, assim como aconteceu no ultimo sábado (12), no torneio entre amigos realizado na Arena da Usina.

Além de Jussier, o evento contou também com a participação do vereador Itamar de Fausto, do secretário de finanças Domingos José, subsecretário de esporte Sandro Ferreira, mas conhecido por Bodinho.

Desportista, o presidente falou de sua alegria em prestigiar o torneio entre os amigos amantes do esporte, “O Futevôlei já é um esporte tradicional em nosso município. O evento de hoje representa não apenas a paixão pelo esporte, mas também a integração da comunidade, e a promoção da saúde e bem-estar através da prática esportiva. Quero parabenizar toda organização e atletas que participaram, foi muito bom a confraternização entre os amigos”, comentou.

Post Views: 94