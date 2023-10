Pelotão da Guarda Ambiental: Guamaré tem patrulha especial para cuidar do Meio Ambiente

Nesta manhã desta segunda-feira (09), uma equipe do Pelotão da Guarda Ambiental de Guamaré, prestou apoio a Secretária Municipal de Meio Ambiente, para averiguar uma denuncia que pessoas estariam cortando madeira da vegetação nativa, do mangue na região conhecida por Praia de Queimados.

Essa vegetação além de preservar o equilíbrio do ecossistema da região, também faz a contenção natural das águas do mar para não afetar a cidade. Uma vez que depois do mangue encontra-se o mar aberto.

Chegando ao local, os agentes de segurança da Guarda Municipal Ambiental, juntamente com servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, constataram que a denúncia procedia, uma vasta área estava sendo desmatada.

Segundo o Comandante da Guarda Civil Municipal, Jabnea Batista, “foi encontrado no local um macacão e uma calça, juntamente com madeiras cortadas provavelmente com foice e ou machadinhas, além de dois sacos grandes cheios de cascas, que foram retiradas das madeiras, e áreas variadas de devastação. Os autores do crime ambiental não se encontravam no local”. Comentou.

A ocorrência foi registrada por meio de fotos e vídeos pelos os agentes de segurança, e o material encontrado foi apreendido pela Guarda Municipal Ambiental e Secretaria de Meio Ambiente.

A Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal, tem realizado um trabalho de preservação do meio ambiente, com ações e resultados que asseguram a preservação do patrimônio verde do município de Guamaré.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Civil Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações.

A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informação da Guarda Municipal