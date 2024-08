PESQUISA ELEITORAL: QUANDO OS NÚMEROS NÃO REFLETEM O SENTIMENTO POPULAR

A pesquisa eleitoral tem por objetivo prospectar, da maneira mais próxima possível, os resultados das eleições, medindo o efeito da intenção de voto. Porém, muito se debate, inclusive no Senado Federal, acerca das metodologias e dos sistemas usados nas pesquisas, essas que sofrem fortes críticas por erros em previsões nas eleições.

A repercussão da temática, alcançou Guamaré nesta segunda-feira (12/8), tomada pela surpresa dos números divulgados pela empresa PERFIL PESQUISA TÉCNICA, que aponta caminhos distintos.

De um lado, os números frios da pesquisa, do outro o sentimento antagônico e acalorado da população nas ruas.

A pesquisa revela um quadro eleitoral extremamente confortável para Hélio Willamy e desfavorável aos demais candidatos. O resultado apresenta Hélio acima do bem e do mal, sobre tudo e todos, com tranquila margem para governar Guamaré novamente. Os dados apontam um cenário nunca vivido em Guamaré, inclusive nem nos melhores momento do candidato do governo.

A rua, especialmente antes da divulgação da pesquisa, apresentava cenário diametralmente oposto, mostrando um agrupamento político fragilizado, alicerçado numa gestão precária e pessimamente avaliada pela população, que lançou o município num caos administrativo, em sua maioria criado direta ou indireta por Hélio.

Foi preciso o editor do blog tomar as ruas, visitar o distrito de Baixa do Meio, Umarizeiro, passar por Lagoa de Baixo, visitar Mangue Seco, caminhar em Salina da Cruz e no Vila Maria, estacionar em diversos lugares no Centro de Guamaré, para descobrir que nada mudou, que o sentimento do povo não é aquele trazido na frígida matemática dos números e nos gráficos coloridos.

Foi momento de escutar novamente o sentimento do povo, de ouvir suas rejeições aos candidatos e os maiores problemas de Guamaré, o que sequer foram relevados pela super pesquisa. E não se sabe os motivos porque até agora não surgiram.

As ruas demonstram que o cidadão prefere confiar naquilo que ver, que sente, vez que dos dados não conseguem extrair uma compreensão lógica e racional.

Os números são tão contraditórios, que o próprio candidato Hélio Willamy tem impulsionado uma enquete em suas redes sociais. Acreditem, vou repetir: “Hélio está divulgando uma enquete”, talvez descrente quanto aos números apresentados pela pesquisa ou buscando afirmação para eles, frente a falta de confiabilidade da população.

Posso assegurar, que ouvi de servidores do município que existe uma forte pressão para que participem dessa enquete.

Andei nas ruas, parei no comércio, dialoguei nos restaurantes e bares. Tomei nota de cada expressão popular, observei e anotei fazendo uma apuração qualitativa.

Presenciei diversas pessoas criticando os números. Me deparei com casal narrando que os números não representam a realidade, não traduzem o sentimento do povo.

Me debrucei nas redes sociais, vi comentários de cidadãos externando seu ponto de vista e demonstrando a realidade nua e crua.

Observei atentamente o desabafo de Marcelo de Arábia por meio de um vídeo, cuja mensagem diz que comentaria o resultado da pesquisa como se fosse 1º de abril, chamando-a de pesquisa mentirosa e sem credibilidade.

Disse Marcelo: “você tira pelos números o absurdo da mentira, pesquisa sem credibilidade e sem confiança. Perfil, sempre errando nos números e, sempre mentindo. Eu quero dizer nesse vídeo, que mesmo no auge, em 2012, quando foi eleito a primeira vez, Hélio não conseguiu alcançar uma porcentagem dessa em pesquisa.”

Veja o vídeo clicando aqui:

Sinceramente, fui convencido do contrário, porque vi um mundo paralelo, vi um perfil de realidade distinto, que nada se assemelha aos gráficos coloridos da pesquisa da perfil.

Esse editor não se recorda em anos de atuação no município de uma pesquisa com números tão alicerçados numa realidade que não se ver, que não se sente, que não se reconhece. Ainda mais, quando o cenário aponta para três candidatos a prefeito, todos com muita aceitação popular.

Porém, o blog já vinha alertando acerca de pesquisas que povoariam o cenário político local. Todos já imaginavam, esperavam, não foi por falta de aviso!

O blog sempre foi muito sensível aos reclamos do povo e, principalmente suas opiniões. Por assim, tem credibilidade para asseverar o que viu e sentiu, sendo capaz de externar tranquilamente o sentimento de discordância e descrença do povo aos números apresentados.

No final, prefiro dizer que a pesquisa pode ter errado, se equivocado. Mas, sempre confiarei no melhor instituto que é a vontade soberana do povo na urna, sem os olhares, as fiscalizações, as trocas e ameaças, instante em que se encontra com duas únicas testemunhas oculares de suas ações: Deus e a consciência.