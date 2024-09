PESQUISA QUALITÁ CONFIRMA CENÁRIO DE EMPATE TÉCNICO NA ELEIÇÃO PARA PREFEITO DE MACAU

A disputa para a prefeitura de Macau continua acirrada, a menos de vinte dias das eleições. Apenas três pontos separam Flávia Tavares (PDT) do atual prefeito José Antônio Menezes (União Brasil), candidato à reeleição.

Eles estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erros da pesquisa que é de 4,86 % para mais ou para menos. A eleição continua indefinida.

Na pesquisa espontânea, Flavinha tem 43% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito Dr. Zé Antônio aparece logo atrás com 40% da preferência dos macauenses.

Albimar Melo (PT) e Polyanna de Daniel (PP) estão empatados com 0,25% das intenções de voto. Os eleitores indecisos somam 11% e os que não votarão em nenhum dos candidatos são 5,5%.

A sondagem do instituto Qualitá Pesquisas está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o nº RN-02056/2024 e entrevistou 400 eleitores na zona urbana e rural do município, no dia 13 de setembro de 2024 e tem confiabilidade de 95%.

Espontânea

Flavinha Vêras – 43%

Zé Antônio – 40%

Albimar – 0,25%

Pollyanna de Daniel – 0,25%

Indeciso – 11%

Nenhum – 5,5%

Estimulada

Flavinha Vêras – 45%

Zé Antônio – 40,5%

Pollyanna de Daniel – 0,75%

Albimar – 0,25%

Indeciso – 8,25%

Nenhum -5,25%

Tribuna do Norte