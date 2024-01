PETROBRAS SUSPENDE CONCURSO COM 6.412 VAGAS

A Petrobras decidiu suspender as inscrições para um concurso com 6.412 vagas. A decisão foi divulgada nesta 4ª feira (3.jan.2024) no DOU (Diário Oficial da União).

Segundo a estatal, a decisão foi tomada para ampliar o número de locais de realização da prova e, agora, todas as capitais do país poderão aplicar o exame.

A empresa também informou que as cidades de realização de prova não estarão mais vinculadas aos polos de trabalho escolhidos no momento da solicitação de inscrição.

As vagas disponíveis são de nível técnico júnior. Do total, 916 são para contratação imediata e 5.496 para cadastro reserva.

A reabertura das inscrições em novo edital está previsto para a próxima 2ª feira (8.jan).

Poder 360