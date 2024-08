PF DEFLAGRA OPERAÇÃO PARA APURAR USO INDEVIDO DE CARTÕES DO ICMBIO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21/8), a Operação Full Tank, em Mossoró/RN. A ação investiga o uso indevido de cartões de abastecimento de equipamentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por servidores públicos. De acordo com apurações, os cartões foram utilizados para abastecer veículos particulares.

Na ocasião, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 8ª Vara da Justiça Federal em Mossoró, na sede do ICMBio. Além disso, a Justiça determinou o afastamento do chefe da instituição até a conclusão das investigações.

As apurações tiveram início em 2023 e, de acordo com dados preliminares já obtidos, incluindo imagens dos abastecimentos, pelo menos dois servidores do instituto teriam utilizado os cartões para fins pessoais.

Um dos alvos teria realizado abastecimentos irregulares, entre os anos de 2021 e 2024, que totalizaram mais de R$ 23 mil.

A Polícia Federal segue com as investigações para elucidar todos os detalhes do caso.

