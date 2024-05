PM E PC DE GUAMARÉ PRENDEM HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO EM LAGOA SECA

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, em uma Operação com a 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré, prendeu na ultima quinta-feira (16), um homem acusado de um homicídio, ocorrido em 20 de outubro de 2023 na comunidade de Lagoa Seca, distrito de Guamaré. O homem teria sido executado com um tiro de espingarda cal 12.

A ação se deu após saída de mandado de prisão de número 0800541-42.2024.8.20.5105.01.0001, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Macau, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, contra o suspeito que já teria confessado o crime durante outra ocorrência com a PM.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “de posse das informações, Policiais Civis, iniciaram uma investigação para elucidação dos detalhes do crime. Foi organizada uma operação para prender o homem. O suspeito foi localizado em frente a sua residência onde foi dado voz de prisão pelo crime de HOMICÍDIO DOLOSO (Art 121, §2°, IV do CPB). O homem foi conduzido até a 61ª Delegacia em Guamaré para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar