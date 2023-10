PODCAST do Blog vai dar o pontapé com a primeira entrevista exclusiva

Há pouco mais de 12 anos, levando noticias de interesse público, o blog Guamaré em Dia inova e vai dar início na próxima semana ao seu novo projeto: ‘PODCAST DO BLOG’ com uma séria de entrevistas exclusivas, com pessoas, políticos com e sem mandato, empresários, e personalidades do nosso município.

Um sonho que sempre tive de ouvir e ser ouvido como entrevistador desde a criação do portal Nesta era de ouro dos PODCASTS. E tudo indica que essa séria de entrevistas é só o começo. Iniciaremos na próxima semana com a primeira entrevista.

Quem já me conhece sabe que faço as perguntas que a população gostaria de fazer. Toda entrevista será transmitida através do blog e das nossas redes sociais (facebook- instagram – Yuturb).

Aguardem!