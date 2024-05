PODCAST DO POVO: EMPRESÁRIO NETINHO DA JACOMEL FALA EM COMÉRCIO PARADO, FALTA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Dando continuidade a uma série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade esta semana o empresário Netinho da Jacomel, que é pré-candidato a vereador pelo (PODEMOS).

Entre perguntas e respostas, ele falou do comércio da cidade parado, da falta de geração de emprego e renda, e de sua pré-candidatura pelo o PODEMOS.

Confira na integra aqui: