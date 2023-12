PodCast do POVO: Entrevista com Edson Rocha – Presidente do Sindserg

A entrevista desta semana no ‘PodCast do POVO’ foi com o Presidente do SINDSERG de Guamaré, Edson Rocha.

Edson é servidor público efetivo, graduado em ciências contábeis, e pós-graduado em gestão em política e segurança pública. Ele foi recentemente reconduzido a presidência do Sindicado dos Servidores Públicos de Guamaré.

Entre perguntas e respostas no bom bate papo, Edson Rocha falou do inicio da construção do sindicato, de suas lutas e conquistas. Ainda falou do PCCS, e fez um breve relato das ações com realizações da instituição nestes 16 anos de fundação.

Aproveitei a oportunidade e fiz varias perguntas que povo, e os servidores públicos gostariam de saber.

Clique aqui e veja na integra a entrevista: