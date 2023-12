PodCast do POVO: Entrevista exclusiva com a Vice-Prefeita Eliane Guedes

A Vice-Prefeita de Guamaré, Eliane Guedes, foi a convidada do programa desta semana no PodCast do POVO, que irá ao ar neste sábado (23), às 10h30, no YouTube, sendo reposto no Blog e nas suas redes sociais.

Entre os assuntos abordados durante a entrevista, a Leoa não se omitiu a responder nenhuma das perguntas, e olhe que eu fiz aquelas que o povo gostaria de saber. Ela respondeu sem arrodeio, na lata e na bucha, saber:

– A senhora se arrepende de algo depois de ser eleita vice-prefeita?

– Eliane será candidata novamente à vice-prefeita na chapa governista em 2024?

– Como a Vice-Prefeita observa o trabalho do Prefeito Arthur Teixeira?

– Como a senhora ver o trabalho dos vereadores nesta legislatura na câmara?

Essas e outras perguntas você verá amanhã com exclusividade no PodCast do POVO. Aguarde a entrevista completa no nosso canal no YouTube:

https://www.youtube.com/@guamareemdia6778