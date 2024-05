PODCAST DO POVO: JOELMA MIRANDA FALA EM DESCONFIANÇA, PERSEGUIÇÃO, E COMPARA GUAMARÉ AOS EMIRADOS ÁRABES

Dando continuidade a uma série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade AO VIVO a servidora pública e ex-Controladora Geral e Secretária de Transporte do município de Guamaré, e pré-candidata a vereadora pelo (PODEMOS), Joelma Miranda.

Entre perguntas e respostas, ela falou de sua saída da base do governo, de perseguição, quadro das receitas do município, desconfiança, e comparou Guamaré aos emirados árabes, dentre outros pontos.

Joelma ainda falou de seu novo projeto politico para sua eleição.

Confira na integra clicando aqui: