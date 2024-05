PODCAST DO POVO: VEREADOR DIEGO DE LISETE FALA EM PERSEGUIÇÃO, QUADRO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO; E O FUTURO DE GUAMARÉ

Dando continuidade a uma série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade AO VIVO o vereador, Diego de Lisete – (PODEMOS).

Entre perguntas e respostas, ele falou de sua saída da base do governo, de injustiça, perseguição, quadro das receitas do município, dentre outros pontos.

O vereador ainda falou de seu novo projeto politico para sua reeleição.

Confira na integra clicando aqui: