PODE PIORAR: PREFEITURA DE GUAMARÉ ESTÁ DESCONTANDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, MAS NÃO REPASSA AO INSS

O blog recebeu uma denúncia grave, a prefeitura de Guamaré não está repassando as parcelas previdenciárias mensais descontadas dos servidores públicos municipais ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme levantamento o saldo devedor é na ordem de R$ 15.661.992,77.

Qualquer popular pode consultar pelo link: https://www.regularize.pgfn.gov.br/. Em seguida, clica em Lista de Devedores, depois inserir o CNPJ 08.184.442/0001-47.

É preciso esclarecer, que a não realização de repasse das contribuições previdenciárias dos servidores municipais, pode ocasionar o processamento do gestor por ato de improbidade administrativa, com a penalização da suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, além do ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil.

O mais grave é o fato do servidor público municipal ser prejudicado caso preencha os requisitos a inatividade. Em resumo, não poderão se aposentar por falta de recolhimento das contribuições, sendo preciso ingressar com uma ação judicial que pode tramitar por longo período.

Como uma prefeitura que arrecadada mais de 20 milhões por mês causa prejuízos e constrangimentos aos servidores? Como é possível descontar os valores dos servidores e não os repassar ao INSS? Para onde está indo esses valores?

É por essas e tantas outras razões que o governo está desacreditado, que as pessoas não confiam mais nas promessas. Na cidade que falta tudo: de transporte a combustível; de atendimento médico a medicamentos; de exames a cirurgias; da merenda ao fornecimento de energia elétrica nas unidades escolares; de salários dos servidores a fornecedores.

É tempo de reconhecer nossos erros. Errei, erramos quando elegemos um representante de um grupo político que não tem compromisso com Guamaré. Erramos quando confiamos num projeto de manutenção de poder.

Desculpe Guamaré, desculpe-nos Guamaré.