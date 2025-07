POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA “OPERAÇÃO FINAL DE LINHA” E PRENDE TRÊS SUSPEITOS ENVOLVIDOS EM ATAQUES CONTRA FORÇAS DE SEGURANÇA EM GUAMARÉ

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional (DR) de Macau, em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau), Polícia Militar e Guarda Municipal de Guamaré, deflagraram, nesta sexta-feira (18), a “Operação Final de Linha”, com o objetivo de localizar e identificar membros de facções criminosas.

Durante as diligências investigativas, três homens, de 18, 21 e 27 anos, foram presos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido. Eles são suspeitos de planejar ataques contra forças de segurança, além de envolvimento em crimes de roubo e furto no distrito de Baixa do Meio.

Na ação, foram apreendidas três armas de fogo, objetos subtraídos de vítimas e diversas motocicletas. A operação será intensificada nos próximos dias, com abordagens na cidade, patrulhamento e ações de inteligência policial.

Todos os integrantes das facções já foram identificados e estão sendo localizados. Os suspeitos de liderar os grupos criminosos também foram identificados, porém seguem foragidos.

Os homens presos na ação foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS.

